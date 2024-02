CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Calouros do curso de medicina veterinária do Uninassau (Centro Universitário Maurício de Nassau) em Cacoal, a 480 km de Porto Velho (RO), deram entrada em um hospital da cidade no último final de semana depois de passarem por um trote com uso de substâncias supostamente tóxicas.

A polícia e a universidade confirmaram que os estudantes procuraram atendimento médico após o evento, mas não têm detalhes do que aconteceu e de como as pessoas ficaram feridas.

O trote promovido por estudantes do curso foi na noite de sexta-feira (23) e, segundo o Uninassau, em local fora das dependências da universidade.

A reportagem não conseguiu contato na tarde desta segunda-feira (26) com o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heuro), que fez o atendimento dos alunos.

Em entrevista ao portal G1, um médico do hospital relata que quatro estudantes chegaram com náuseas e a pele e o globo ocular tingidos com uma cor azulada. A coloração no corpo e nos olhos, ainda no relato do médico, é reversível com tempo, lavagem e tratamento. Eles não precisaram ficar internados no hospital.

A reportagem fez contato nesta segunda (26) com a delegacia de Cacoal, que informou que nenhuma ocorrência foi registrada até o momento sobre o episódio. Apesar disso, há uma investigação preliminar em andamento para "indagar as vítimas se desejam tomar providências criminais".

"A Polícia Civil já esteve no hospital que atendeu as vítimas a fim de requisitar as fichas de atendimentos para analisar a gravidade das eventuais lesões corporais", disse a delegacia. As vítimas não foram localizadas pela reportagem.

O Uninassau, que é particular, encaminhou uma nota na qual afirma ter aberto um processo administrativo "para averiguar o ocorrido e tomar todas as medidas cabíveis conforme o regulamento da instituição".

Também disse repudiar "toda e qualquer forma de violência" e acrescentou que realiza semestralmente a campanha "Trote Solidário", cujo objetivo é "promover a integração e o espírito de comunidade entre os estudantes".

"Nesta edição, a campanha é de arrecadação de produtos de higiene pessoal para doação a instituições de caridade da cidade", continuou a nota.