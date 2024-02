SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu na tarde desta terça-feira (27) um dos três suspeitos de participação na morte do policial militar Anderson de Oliveira Valentin, 46, e de sua filha, Alycia Pereroni Valentin, 19, na madrugada do último sábado (24), durante tentativa de assalto a uma farmácia na zona leste de São Paulo.

Douglas Pereira de Jesus, 30, se apresentou acompanhado de um advogado. O suspeito, segundo a polícia, acabou identificado porque suas digitais foram encontradas no carro usado na fuga após o crime.

Inicialmente, ele negou ter atirado no policial e em sua filha, e seria ouvido pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa). A reportagem não conseguiu contato com sua defesa.

De acordo com a Polícia Civil, o depoimento não seria realizado nesta terça, porque o suspeito estava sem condições de ser ouvido "em decorrência de uma embriaguez alcoólica ou tóxica".

O suspeito se entregou, após negociações com a polícia, na Vila Guilherme, na zona leste. Foi levado ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e, posteriormente, ao DHPP.

O crime ocorreu na avenida Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros, por volta das 5h20 de sábado, quando o cabo Valentin, de folga e em trajes civis, estacionou no local para sua mulher fazer compras em uma farmácia.

O PM estava no veículo com a filha à espera da mulher, que entrou na farmácia, quando três homens encapuzados, um deles armado, se aproximaram do local e tentaram abrir a porta do comércio. O cabo interveio e começou a troca de tiros com um dos criminosos. Ele e a filha acabaram atingidos. Os dois foram socorridos, mas não resistiram.

Imagens de uma câmera de segurança mostram a troca de tiros entre o policial e um dos criminosos.

O trio fugiu em um veículo GM Spin, de cor cinza, localizado posteriormente por policiais militares na rua Fiori Polachini, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi nesse veículo que a polícia afirma ter encontrado digitais do homem preso nesta terça.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, dentro do automóvel, que era produto de furto, foram recolhidos diversos objetos, incluindo os capuzes utilizados na ação.

Os outros dois suspeitos também foram identificados no sábado e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, também tiveram prisão decretada pela Justiça.

Uma quarta pessoa é investigada. Ela seria o motorista do carro na fuga, mas a polícia não deu detalhes da apuração.

"Nós não vamos medir esforços para dar uma pronta resposta a casos absurdos como esse", afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em entrevista coletiva nesta terça para falar da prisão.

De acordo com a polícia, no próprio sábado foram feitas diligências, e testemunhas afirmaram ter conhecimento da participação do suspeito preso no crime, por causa das imagens.

A investigação agora vai apurar qual foi a participação dele no crime, se foi o autor do disparo.