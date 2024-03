SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo divulgou um alerta às 15h03 desta quarta-feira (28) colocando a capital em estado de atenção para alagamentos. No início, apenas a região norte ficou fora da lista, mas logo em seguida ela foi incluída conforme o avanço da chuva.

Segundo o órgão, áreas de instabilidade vindas do interior começaram a atuar na cidade com até forte intensidade, de forma isolada e com rápido deslocamento. De manhã, chegou a chover moderadamente em parte da zona leste.

"Imagens do radar meteorológico mostram chuva moderada com pontos fortes principalmente nas zonas leste, sul e sudeste. Há condição para essas instabilidades atuarem em outras regiões da cidade. Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos", informa o CGE, indicando que a região central e as duas marginais (Tietê e Pinheiros) estão no estado de atenção.

A previsão do CGE era de possibilidade de chuvas mais fortes na capital. Como nos dias anteriores, a quarta começou abafada com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Na Grande São Paulo, a média da temperatura mínima registrada foi de 22,6°C, e a máxima média foi de 30°C.

Os dados do CGE mostram que fevereiro acumulou até esta quarta 166 mm, o que corresponde a 75,8% dos 219,1 mm esperados para o mês.

Nesta quinta-feira (29), a previsão indica um cenário semelhante, com o sol aparecendo entre nuvens e deixando o tempo abafado na Grande São Paulo. A temperatura deve variar de 21°C a 30°C, e no final da tarde retornam as condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, raios e rajadas de vento.