SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ponto turístico no Cabo de São Roque, na praia de Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, a "árvore do amor" amanheceu nesta quarta-feira (28) com parte de suas raízes cortadas em um ato que a administração municipal acredita ter sido de vandalismo.

A Prefeitura de Maxaranguape registrou um boletim de ocorrência e acionou órgãos ambientais como o Idema (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente) do Rio Grande do Norte e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) para que o caso seja investigado.

"É um patrimônio do município e eu peço respeito", disse a prefeita, conhecida como Professora Nira. "É muito triste ver essa cena, nosso patrimônio ambiental vandalizado. Não contive as minhas lágrimas ao ver tamanha brutalidade feita com um de nossos cartões postais".

"Árvore do sabor" é o nome dado a duas gameleiras entrelaçadas, que formam um arco. Segundo a lenda na cidade, os troncos se uniram após a morte de um casal indígena que morava no local.

Os casais costumam trocar beijos embaixo das árvores para ter o amor eternizado e os solteiros amarram fitas nos galhos para conquistar um relacionamento.

Segundo a prefeitura, a "árvore do amor" é muito importante para o turismo na cidade e o local deve receber investimentos em breve para melhorar a infraestrutura.

Em nota, o Idema informou que enviou uma equipe de fiscalização ao local para apurar o vandalismo e adotar as medidas cabíveis.