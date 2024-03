SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hamas acusa Israel de disparar contra centenas de civis, Câmara não divulga dados de pedido de impeachment, Saúde suspende nota sobre aborto legal e outras notícias para começar esta sexta-feira (1º).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel atira em civis que faziam fila por ajuda em Gaza; Hamas fala em 112 mortos. Tel Aviv afirma que episódio de violência começou com palestinos e admite responsabilidade por dez mortes.

CONGRESSO NACIONAL

Câmara esconde lista de deputados que assinaram pedido de impeachment contra Lula. Presidida por Arthur Lira (PP-AL), Casa se recusa a fornecer nomes de parlamentares que assinaram requisição.

TAQUE À DEMOCRACIA

PF prende empresários suspeitos em nova operação sobre ataque golpista de 8/1. Alvos no DF são suspeitos de financiar estrutura do acampamento em frente ao QG do Exército em 2022.

SAÚDE

Ministério da Saúde suspende nota sobre aborto legal após pressão de bolsonaristas. Texto afirmava que legislação não prevê limite de tempo gestacional para aborto legal.

G20

Guerras sequestram debate econômico, e ministros do G20 não chegam a acordo para comunicado. Encontro em SP chegou a impasse devido a uma preposição em nota de rodapé de documento.

COTIDIANO

Tribunal militar propõe reduzir em 28 anos pena para agentes do Exército que mataram músico. Militares dispararam 257 tiros, em ação que deixou dois mortos no Rio em 2019; Advogado afirma que clientes agiram em legítima defesa.

MERCADO

Consórcio com gigante chinês vence leilão do trem SP-Campinas com proposta única. Grupo arrematou projeto com deságio de 0,01%; investimentos previstos são de R$ 14,2 bilhões.

EDUCAÇÃO

USP cancela matrícula de cotista de medicina por negar que ele seja pardo. Jovem descobriu reprovação por banca no primeiro dia de aula e reclama da falta de análise presencial, que, segundo a universidade, não era prevista para todos os candidatos.

VIOLÊNCIA

Polícia cerca área onde moradoras relatam ter visto fugitivos de Mossoró. Cães farejadores e agentes especializados atuam na zona rural de Baraúna, perto da divisa do Ceará; buscas chegam ao 16º dia.

DENGUE

Fabricantes de repelente temem fim da matéria-prima no auge da dengue no Brasil. Ativos são importados e podem demorar até 150 dias para chegar; fábricas já operam em três turnos.

JUSTIÇA

Alexandre Nardoni deixa semiaberto para ir ao velório da mãe em SP. Também condenada pela morte da enteada, Anna Carolina Jatobá visitou o túmulo de Isabella, enterrada no mesmo cemitério.

TELEVISÃO

Thammy Miranda se irrita com piada transfóbica de Ratinho e abandona entrevista no SBT. 'Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? Agora ela tem barba', disse o apresentador, ao vivo; vereador estava nos bastidores e foi embora antes de entrar no ar.

BELEZA

Novo protocolo combina bioestimulador de colágeno e skinbooster para tratar pele a partir de 40 anos. Técnica visa promover firmeza e qualidade da pele que são afetadas pela queda hormonal.

TURISMO

Ilha dos Frades é paraíso a ser descoberto no coração da baía de Todos-os-Santos. Território é opção para quem busca águas cristalinas, natureza, comida baiana criativa e pitadas de história.