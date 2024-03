BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e o marido ficou ferido no desabamento parcial de um imóvel sobre o carro em que estavam na noite desta sexta (1) na região da Praça da Bandeira, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo informações do corpo de bombeiros, as duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde a mulher morreu. O homem segue internado em estado grave.

As vítimas foram identificadas como Margareth Xavier Veraldo e Marco Antonio de Paula Veraldo. O hospital não informou as idades do casal.

O carro estava estacionado no momento do desabamento. Imagens de câmera de segurança mostraram o colapso da estrutura. O imóvel é um sobrado de dois pavimentos que, aparentemente, estava abandonado, segundo a Defesa Civil municipal.

"A análise inicial mostra que o desabamento parcial foi provocado pelo deslocamento do telhado. A situação agravou-se em função de intervenções irregulares realizadas no imóvel, como a retirada de paredes", afirmou a Defesa Civil, em nota.

O local foi isolado e a edificação interditada. A Polícia Civil foi acionada para a realização de perícia. A corporação informou ter aberto investigação para apurar o caso. " Diligências estão em andamento para esclarecer a causa do desabamento", disse a PC, também por nota.