RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A queda de um avião de pequeno porte matou três pessoas na manhã deste sábado (2) no município de Barreiras (a 863 km de Salvador), no interior da Bahia, conforme informações do CBMBA (Corpo de Bombeiros Militar da Bahia).

A aeronave caiu em uma área de vegetação fechada do aeródromo da ABA (Associação Barreirense de Aerodesportiva). O local é de difícil acesso, e a causa do acidente ainda é desconhecida, segundo o CBMBA.

Uma equipe com 12 bombeiros foi mobilizada para fazer o resgate dos três corpos. O CBMBA não divulgou os nomes das vítimas, nem o trajeto que seria feito no voo.

"Os militares já conseguiram acessar o local, uma extensão bastante íngreme, e, para a recuperação dos corpos, estão utilizando equipamentos de desencarceramento e resgate para extração das vítimas", afirmou o CBMBA.

Investigadores do Seripa II (Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar a ação inicial de investigação do caso. De acordo com o órgão, o acidente envolveu a aeronave de matrícula PP-ZJA.

"A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", disse o Seripa II.

