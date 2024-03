BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - As chuvas não dão trégua no Acre. O número de moradores atingidos pelas enchentes na capital Rio Branco e interior já ultrapassa 26 mil pessoas, aponta balanço divulgado nesta segunda (4). Além disso, mais duas prefeituras tiveram emergência decretada pelo governo do estado, elevando o total para 19 -o Acre tem 22 municípios.

Desde o início das chuvas, há cerca de dez dias, uma pessoa morreu no estado por causa das enchentes, no igarapé São Francisco, na capital. A previsão do tempo para esta segunda é de sol entre nuvens para todo o estado. Entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas.

O rio Acre, que corta Rio Branco, voltou a subir, atingindo 17,78 metros às 9h -o segundo maior nível já registrado, ante 17,75 metros em medição realizada às 6h.

A cota de transbordo do rio Acre na capital é de 14 metros. A maior alta já registrada foi de 18,40 metros em 4 de março de 2015.

"A previsão é de mais chuva nos próximos dias, mas esperamos que o rio estabilize e comece a dar sinais de vazante ainda na segunda-feira, 4", afirma o coordenador da Defesa Civil do Acre, coronel Carlos Batista, em relatório divulgado pelo governo.

Em todo o estado, o número de moradores atingidos é de 26.449, sendo 9.516 desabrigados (dependem de abrigos públicos) e 16.933 desalojados (podem ir para a casa de conhecidos).

Os três municípios que, ao menos por enquanto, não tiveram estado de emergência decretado em razão das chuvas no estado são Senador Guiomard, Acrelândia e Bujari.

Com o decreto, a Secretaria da Saúde pode ordenar despesas que dizem respeito a créditos abertos para compra de medicamentos e prestação de serviços, por exemplo, além de poder movimentar fundos específicos.

A pasta fica autorizada ainda a editar atos complementares necessários à execução de medidas administrativas urgentes para o enfrentamento das enchentes.