SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - França é 1º país a inserir liberdade da mulher de abortar na Constituição, Suprema Corte dos EUA libera Trump para disputar eleições, Justiça determina que USP matricule aluno rejeitado em banca de cotas e outras notícias do dia nesta terça-feira (5).

UNIÃO EUROPEIA

França se torna primeiro país do mundo a proteger aborto na Constituição. Sessão conjunta do Congresso aprova medida, e Macron deve promulgá-la na sexta (8), Dia Internacional da Mulher; procedimento é legal no país desde 1975.

ESTADOS UNIDOS

Suprema Corte dos EUA libera Trump para disputar eleições. Decisão unânime é maior vitória do ex-presidente republicano em sua tentativa de voltar à Casa Branca no pleito de novembro.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Ex-comandante do Exército complica Bolsonaro e confirma discussão sobre minuta golpista. General Freire Gomes respondeu a cerca de 250 perguntas durante depoimento de 7 horas à PF.

GOVERNO LULA

Ato de Bolsonaro foi de cidadão que tentou dar golpe e sabe que pode ser preso, diz Lula. Presidente também critica imprensa e diz que ela 'vai continuar mentindo sobre a Lava Jato até o fim do milênio'.

LAVA JATO

Decisão de Mendonça sobre acordo na Lava Jato abre caminho para tema ir ao plenário do STF. Possibilidade de conciliação pôs panos quentes em clima de atrito criado com determinação de Toffoli.

GOVERNO LULA

Proposta de Lula para motorista de app prevê INSS, auxílio-maternidade e remuneração mínima. Presidente critica falta de acordo para entregadores: 'Vamos encher tanto o saco que o iFood vai ter que negociar'.

VIOLÊNCIA

Fernandinho Beira-Mar e mais 22 detentos são transferidos do presídio de Mossoró. Unidade foi palco em fevereiro da primeira fuga de um presídio federal de segurança máxima do país.

FOLHAJUS

Juiz determina que USP conceda matrícula a aluno que não foi considerado pardo. Decisão em 1ª instância estabelece que inscrição na Faculdade de Direito deve ocorrer em até 72 horas; universidade pode recorrer.

VIOLÊNCIA

Brasileira vítima de estupro coletivo na Índia recebe indenização de R$ 60 mil. Lei indiana prevê pagamento para quem sofre violência sexual; autoridades prometem 'punição rigorosa' a culpados.

COTIDIANO

Brasileiras presas injustamente por tráfico serão indenizadas na Alemanha. Valor ainda será definido, mas cada uma terá direito a, no mínimo, mais de R$ 15 mil; mulheres ficaram 38 dias na cadeia após terem etiquetas de malas trocadas.

TELEVISÃO

Rafael Cardoso vê sua imagem ruir após acusações de homofobia e agressão. OUTRO LADO: Ator disse que pediu desculpas a João Guilherme, alvo de postagem considerada ofensiva.

TELEVISÃO

Ex-marido de Ana Hickmann processa Band e Catia Fonseca e pede R$ 41 milhões. Alexandre Corrêa diz que foi alvo de danos morais da apresentadora por comentários feitos no programa Melhor da Tarde; TV não comenta casos judiciais.