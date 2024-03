SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher negra foi acusada de furto e precisou abrir sua bolsa em uma loja da Americanas em um shopping do Recife (PE), na última sexta-feira (1º). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Ivone Marques, de 26 anos, foi abordada por dois seguranças. O caso ocorreu em uma loja Americanas no Shopping Recife, zona sul da capital, e foi registrado pela cliente em vídeo.

A mulher precisou abrir sua bolsa no meio da loja. ''Pediram para eu mostrar a bolsa, provavelmente porque estou de chapéu e chinelo, acham que sou maloqueira'', disse Ivone em gravação que fez do momento retirando os itens pessoais.

Os agentes disseram que as câmeras de segurança flagraram a mulher furtando no local. Ela havia acabado de sair do trabalho e passou na loja para fazer compras. ''Estou arrasada com tamanha humilhação'', contou Ivone.

A Americanas afirmou que a abordagem feita foi 'inaceitável'. Após apuração interna, a rede disse em nota que entrou em contato com a vítima para retratação e apoio. ''A companhia reitera que não tolera quaisquer formas de discriminação ou racismo e que vem evoluindo na formação de uma cultura antirracista.''

A vítima fez um boletim de ocorrência. O caso foi registrado como calúnia, constrangimento ilegal e racismo. A Delegacia de Boa Viagem será a responsável pelas investigações.