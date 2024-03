SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Duas pessoas morreram e outra foi socorrida pelos bombeiros.

Duas vítimas morreram carbonizadas e uma foi socorrida pela aeronave do Corpo de Bombeiros. A idade, sexo e nome das vítimas ainda não foram divulgados.

O avião chegou a decolar e instantes depois caiu. Segundo os bombeiros, a aeronave perdeu altitude, ciando na área lateral da pista.

Não há detalhes sobre as causas do acidente. Segundo os bombeiros, o incêndio foi debelado e a aeronave está fora da pista.

"O Aeroporto da Pampulha informa que os bombeiros do aeroporto estão empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento após ocorrência com aeronave modelo Cessna 208B na tarde desta quarta-feira (6)", informou a administração do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, em nota.

Imagens mostram muito fogo e fumaça no local da queda.

Tags:

BH