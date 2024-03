BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e uma ficou ferida na queda de um avião da Polícia Federal na tarde desta quarta (6) no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. As informações iniciais são do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, a aeronave chegou a decolar, perdeu altitude, caiu e pegou fogo. A vítima que sobreviveu foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII em helicóptero da PF.

A reportagem acionou a corporação, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto. O avião, prefixo PR-AAB, é um monomotor modelo Cessna Aircraft fabricado em 2001.

No último sábado (2), três pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte no município de Barreiras (a 863 km de Salvador).

A aeronave caiu em uma área de vegetação fechada do aeródromo da ABA (Associação Barreirense de Aerodesportiva). O local é de difícil acesso, e a causa do acidente ainda é desconhecida, segundo o CBMBA.

BH