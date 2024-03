SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro ficou parcialmente submerso após ser levado por uma enxurrada no município de Iaciara (GO) na manhã desta quinta-feira (7). Quatro pessoas morreram e uma continua desaparecida.

Dois corpos foram encontrados na água e outros dois foram retirados do carro pelos bombeiros. O veículo estava a cerca de 300 metros da estrada. Dois corpos foram levados pela correnteza por um quilômetro, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O motorista do carro não percebeu que parte do asfalto tinha cedido e avançou, caindo na vala. Durante a madrugada, um motociclista que estava na mesma estrada, mas do outro lado do buraco, viu o carro caindo. O homem reconheceu o veículo e os ocupantes e ligou para os familiares deles, que acionaram os bombeiros.

Com a chuva, houve deslizamento de terra e rompimento de asfalto. Um trecho da estrada GO-110, onde aconteceu o acidente, não resistiu ao volume de água. A via liga a cidade de Iaciara com o Povoado de Água Quente.

Foram registrados 400 mm de chuva em menos de dois dias na região. A média anual da região é de 700 mm, segundo o Corpo de Bombeiros.

O local é uma planície, o que facilita o acúmulo de água. Os bombeiros negaram as suposições de que uma barragem teria se rompido no local. O acidente aconteceu devido ao volume extraordinário de chuva, que ultrapassou a capacidade do sistema de drenagem da estrada.