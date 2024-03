SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta quinta-feira (7), por meio do monitor da dengue, que a morte de João Vitor Ribeiro Biassi, de 16 anos, foi causada pela doença. Natural de Guarulhos, o jovem começou a apresentar os sintomas da doença em 22 de fevereiro e morreu no dia 27.

Segundo informações da Prefeitura de Guarulhos, o adolescente passou pela triagem do Hospital Pimentas Bonsucesso no dia 23 de fevereiro, às 13h. A nota, enviada à reportagem, informa ainda que o atendimento médico estava demorando cerca de duas horas, e o paciente teria sido chamado depois das 15h, mas já não estava mais no local.

No mesmo dia, o jovem buscou atendimento em uma UPA na capital paulista e, na sequência, foi encaminhado para o Hospital Municipal Tide Setúbal, na zona leste de São Paulo. Pacientes com diagnóstico de dengue têm sido endereçados à unidade.

Até o momento, a cidade de Guarulhos é a que contabiliza mais mortes pela doença em todo o estado, somando cinco, no total, com mais quatro óbitos em investigação. Foram confirmados 8.720 casos da doença no município e outros 868 seguem em investigação.

Segundo o painel de monitoramento do estado de São Paulo, na cidade foram registrados os óbitos de três mulheres, duas com idades entre 35 e 80 anos -uma delas sem a faixa etária identificada- e dois homens de 15 a 49 anos.

Em 20 de fevereiro, Guarulhos iniciou a campanha de vacinação contra a dengue das faixas etárias de até 14 anos. As 34.270 doses do imunizante Qdenga seriam suficientes para proteger 77% do público-alvo da cidade. Até o momento, 7.450 doses foram aplicadas.

