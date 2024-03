SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Número de vítimas de feminicídio bate recorde em 2023, PF pediu operação contra deputado sem indícios de crime, Tarcísio quer pagar mais para PMs em escolas cívico-militares do que para professores e outras notícias desta sexta-feira. .

TODAS

Brasil registra mais de 10 mil casos de feminicídio em 9 anos, aponta levantamento. Ano de 2023 teve maior número de vítimas desde que crime passou a ser definido por lei, em março de 2015.

DIREITOS REPRODUTIVOS

Mulheres enfrentam recusa médica e humilhações para acessar aborto legal no Brasil. Brasil tem hospitais de referência em menos de 2% dos municípios, fazendo com que muitas tenham que viajar centenas de quilômetros.

FOLHAJUS

Dizem que fomos silenciosas; mentira, fomos silenciadas, diz Cármen, única mulher no STF. Ministra recebe homenagens na véspera de data comemorativa e diz que 'continuamos falando, embora muitas vezes não sendo ouvidas'.

FOLHAJUS

PF pediu busca e apreensão em gabinete de deputado mesmo sem ver indícios contra ele. De acordo com relatório do caso da 'Abin paralela', ação seria em benefício do próprio parlamentar; Moraes negou operação.

VIOLÊNCIA

Fugitivos de Mossoró foram mantidos pelo Comando Vermelho do Rio, dizem investigadores. Segundo policiais, ramo da facção no Acre, por outro lado, rompeu com os dois detentos; buscas continuam.

FOLHAJUS

Ministro contraria laudo sobre morte de Evaldo ao votar por absolvição de militares. Músico foi morto em ação com 257 tiros disparados por agentes; Relator do caso no Superior Tribunal Militar disse que eles agiram em legítima defesa.

COTIDIANO

Tarcísio propõe pagar mais para PM do que para professores nas escolas cívico-militares. Projeto de lei que fomenta modelo militar foi enviado à Alesp nesta quinta (7); OUTRO LADO: Secretaria de Educação nega que remuneração será maior.

GOVERNO BIDEN

Declaração de Lula sobre Holocausto é antissemita, diz diplomata dos EUA. Presidente brasileiro, além de Gustavo Petro e Gabriel Boric, foram criticados em audiência no Congresso americano.

PETROBRAS

Lucro da Petrobras cai 33,8% em 1º ano de Lula, e dividendos devem ficar em R$ 72,4 bi. Resultado mostra lucro líquido de R$ 124,6 bilhões em 2023; no ano anterior, foi de R$ 188,3 bilhões.

LIVROS

Lilia Schwarcz é eleita para a ABL e se torna 11ª mulher a ganhar título de imortal. Historiadora ocupará cadeira que foi de Alberto da Costa e Silva, um dos maiores especialistas em cultura africana do país.

RIO

Suposto show Madonna em Copacabana faz preços de hotéis dispararem no Rio. Valores para fim de semana de 4/5 mais que triplicam; em bairros afastados da praia é possível reservar sem sobrepreço.