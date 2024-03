SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na última semana, o Ministério da Saúde adiantou a vacinação contra a gripe no país devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios em todo o território nacional. A campanha de imunização foi antecipada em quase dois meses e terá início em 25 de março.

O imunizante trivalente utilizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), feito em parceria com o Instituto Butantã, só estará disponível para grupos prioritários das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A expectativa da pasta é iniciar o ciclo vacinal com idosos, gestantes, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a seis anos de idade, entre outros grupos prioritários.

No entanto, a rede privada de saúde oferece opções de imunizante para todas as faixas etárias a partir dos seis meses de idade, segundo levantamento da Folha de S.Paulo com os principais hospitais e laboratórios particulares da capital paulista.

O Hospital Sírio Libanês iniciou a imunização contra a gripe em 9 de março e tem disponível a vacina tetravalente, recomendada para pessoas com idade a partir dos seis meses. O valor da dose não foi informado, e não é necessário agendamento para se vacinar.

Já a rede de laboratórios Fleury, que iniciou a imunização na última sexta-feira (8), também tem disponível a vacina tetravalente, indicada para quem tem a partir de seis meses de vida.

Outra opção disponibilizada pelo grupo é a vacina de alta dose, com maior quantidade de antígenos, indicada para pacientes com idade a partir dos 60 anos. Os preços dos imunizantes variam de R$ 98 a R$ 300. Para quem quiser se vacinar na rede, é necessário realizar agendamento prévio.

A Clinivac, que faz parte da Rede D'Or, também possui vacinas para pessoas com idade a partir dos seis meses de vida, com preços que iniciam em R$ 120. Para se vacinar não é necessário agendamento.

O Hospital Israelita Albert Einstein oferece o imunizante tetravalente das farmacêuticas Sanofi e GSK, com agendamento necessário apenas para aqueles que optarem receber a vacina em casa. A rede não divulgou valores.

Quem pode tomar vacina da gripe?

Não tem contraindicação. A vacinação contra a gripe é indicada para pessoas a partir de seis meses de vida. Ela pode ser aplicada em todo mundo.

Qual a diferença entre a vacina distribuída pelo SUS e a da rede particular?

Todo ano são disponibilizadas vacinas diferentes porque existem vários tipos de cepas. A vacina do Butantã, utilizada pelo SUS, é trivalente, ou seja, protege contra três tipos de vírus Influenza.

Já a vacina utilizada na rede particular é tetravalente. Ela é importada e protege contra quatro tipos de cepas. Uma dessas não está na vacina brasileira porque não circula no Brasil.

Então, o indicado é que pessoas que viajam com muita frequência ao exterior se imunizem com a vacina tetravalente, mas isso não significa que a trivalente não seja eficaz.

Quais são os efeitos colaterais?

É comum ter alguns sintomas gripais após a vacina, como febre baixa. A vacinação simula esse quadro de gripe, que dura em torno de 24 horas.

Por que o calendário vacinal contra a gripe foi adiantado?

O Brasil é um país muito grande, então existem regiões em que a prevalência do vírus é maior em alguns momentos.

Na região Norte, por exemplo, a incidência desse vírus é maior no final e começo do ano. Então a vacinação para essa população normalmente é antecipada.

O Ministério da Saúde resolveu antecipar para o resto do Brasil por conta da circulação de outros vírus respiratórios. Então, se for possível vacinar a população contra algum tipo de vírus importante, é possível reduzir a incidência dessa doença e não confundi-la com outras.