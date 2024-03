RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem, identificado pela polícia como um servidor da FAB (Força Aérea Brasileira), foi preso em flagrante no sábado (9) suspeito de furtar pedaços de grama de uma praça recém-inaugurada no centro de Belém, no Pará.

O nome do servidor não foi divulgado. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado por furto, pagou fiança e responderá o inquérito policial em liberdade.

Ainda de acordo com a corporação, o veículo utilizado no crime foi apreendido e a grama recuperada.

A Aeronáutica disse que tomou conhecimento do caso "envolvendo um integrante do seu efetivo" e que vai abrir procedimento para apurar o ocorrido.

"O Comando da Aeronáutica reitera que repudia condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional", completou a FAB, em nota.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o homem coloca o gramado dentro do porta-malas de um veículo de passeio.

O caso ocorreu na praça do Arame, no bairro da Pedreira. O espaço público foi entregue na última quinta-feira (7) depois de passar por um processo de revitalização.

A Guarda Municipal disse que faz rondas em motocicletas e viaturas no local, e que vai analisar a situação para tomar providências. Denúncias podem ser feitas pelo número 153.