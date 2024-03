SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Médicos avaliam se Bruno Lima da Costa Soares, 34, baleado durante sequestro a ônibus no Rio ontem, precisará passar por nova cirurgia para retirada de bala alojada no tórax. O paciente continua internado em estado grave.

Paciente está na UTI. Bruno já passou por um procedimento cirúrgico ontem, mas a bala continua alojada no tórax dele. A informação foi dada pela diretora do Instituto Nacional de Cardiologia, Aurora Issa, na manhã de hoje.

Estado grave, mas estável. A médica informou que o paciente é saudável e jovem, o que deve facilitar a recuperação dele. "Se fosse um paciente idoso ou com doenças crônicas, não teria a estabilidade que ele tem", afirmou.

Órgãos atingidos. Bruno teve o baço retirado durante cirurgia. Ele também teve uma perfuração no coração e sofreu lesões no pulmão, mas o atendimento rápido ajudou a estabilizar o paciente, informou a Secretaria de Saúde do Rio

Transferência de hospital. A vítima foi encaminhada ao Instituto Nacional de Cardiologia ontem, após atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar, por causa da gravidade dos ferimentos.

Vítima foi confundida com policial. Bruno, que é concursado da Petrobras, estava prestes a embarcar no ônibus quando foi baleado. O sequestrador Paulo Sérgio de Lima achou que ele era um policial prestes a embarcar no veículo, afirmou a PM.

"É uma cirurgia que pode ser ou não aberta, maior. Eventualmente, ele pode passar por um procedimento menos invasivo. A gente está avaliando", disse Aurora Issa, diretora do Instituto Nacional de Cardiologia.