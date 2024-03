SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil desativou um laboratório de síntese de droga K9 que funcionava em um apartamento no Jardim Apura, bairro da zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira (13).

De acordo com a polícia, um homem de 34 anos foi preso acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um revólver foi apreendido com o acusado.

O suspeito foi abordado enquanto dirigia pela avenida Yervant Kissajikian, próximo à cidade de Diadema, na Grande São Paulo. Os agentes encontraram uma porção de maconha escondida em um fundo falso. Ele confessou a venda de entorpecentes, segundo a Polícia Civil.

No apartamento, foram encontrados equipamentos para a síntese da droga, como balanças, máscaras de proteção e uma substância amarela, além de três sacos com maconha e crack.

O número de casos suspeitos de intoxicação por canabinoides sintéticos, como as drogas K, explodiu na cidade de São Paulo no ano passado, quando foram registrados 216 casos. No ano anterior, foram 98 registros, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

A disseminação da droga causa preocupação pela popularidade entre os jovens, e o alto índice de adicção, já que é necessário consumir quantidades cada vez maiores para obter o mesmo efeito.

ENTENDA AS DROGAS K

**O que são?**

É a forma popular como ficaram conhecidos os canabinoides sintéticos, criados para estudos farmacológicos que buscavam entender o sistema endocanabinoide e o próprio mecanismo de ação no cérebro do THC, princípio psicoativo da maconha. Pesquisadores e a indústria farmacêutica buscam análogos sintéticos ao THC desde 1960, principalmente, para desenvolver novos analgésicos.

**Do que são feitas?**

No formato mais consumido, é dissolvido em acetona ou etanol é borrifado em ervas para imitar o aspecto de folhas secas de maconha. Além disso, várias outras substâncias, como conservantes e drogas ansiolíticas e estimulantes, podem estar presentes.

**Por que não se trata de 'maconha sintética'?**

A maconha é derivada da planta Cannabis sativa que produz os fitocanabinoides, entre eles, o THC e o canabidiol (CBD). As "drogas K" são produzidas a partir de canabinoides sintéticos e atuam nos mesmos receptores que a substância psicoativa THC.

**Quais os efeitos?**

Usuários relatam estado de torpor imediato e muitos dizem "apagar" após o consumo. Os efeitos já observados no organismo são: psicose, paranoia, alucinação, alteração de humor com irritabilidade, agressividade, desorientação, ansiedade, ataques de pânico, tremores, espasmos musculares e convulsão, transpiração intensa, queimação nos olhos, perda de percepção de tempo, sedação, dor no peito, taquicardia, bradicardia, hipertensão, hiperventilação, dormência e formigamento, náuseas, vômitos, ressecamento da boca, entre outros. Muitos dos sintomas da intoxicação aguda tendem a desaparecer duas horas após o consumo da droga e pouco se sabe ainda sobre os sintomas mais persistentes.

**A droga causa dependência?**

Sim, as drogas K podem causar tolerância, sendo necessárias doses cada vez mais elevadas para obter o efeito psicoativo, e, com isso, há aumento de chances de desenvolvimento de dependência.

_Fontes: biomédico Eric Barioni e Sociedade Brasileira de Toxicologia_