SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar à paisana reagiu a um assalto na madrugada desta quinta-feira (14) na zona norte de São Paulo e matou um suspeito. Duas outras pessoas que estavam com o homem morto conseguiram fugir sem ferimentos.

O policial militar, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), contou que estava parado na Praça Airton de Abreu, no Parque Anhembi, próximo ao acesso à Marginal Tietê, depois do seu carro, um Chevrolet Corsa, apresentar pane mecânica.

Em depoimento, ele afirmou que os três homens chegaram em um Fiat Punto e pararam próximo ao carro dele. Dois dos suspeitos, sendo um armado, desceram do veículo e anunciaram o assalto. O policial reagiu e atingiu um dos suspeitos, que morreu ainda no local. Os outros dois fugiram -eles ainda não foram identificados pela polícia.

O local foi preservado para perícia. O caso foi registrado como tentativa de roubo pelo 13º DP (Casa Verde) e morte decorrente de intervenção policial pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

O homem morto não foi identificado até o momento, de acordo com a SSP.