SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois policiais militares e um ex-policial foram alvos de mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (14), em Salvador (BA), suspeitos de sequestrar um integrante de uma facção criminosa e pedir resgate de R$ 200 mil.

Foram apreendidos 3 celulares em endereços residenciais na capital baiana e em Lauro de Freitas, na região metropolitana.

Os policiais também foram às sedes do 12º Batalhão da Polícia Militar de Camaçari e da 58ª Companhia Independente da PM em Cosme de Farias, bairro de Salvador.

Tráfico internacional de drogas. A investigação começou após a PF (Polícia Federal) analisar, em 2020, dados de celulares apreendidos com integrantes de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.

Compartilhamento de informações. Os dados e informações foram compartilhados pela PF com o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, do Ministério Público da Bahia, e com a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

A reportagem questionou a SSP se os três foram presos e se os policiais em atividade foram afastados. Caso haja resposta, o texto será atualizado.