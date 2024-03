SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com as onda de calor que atinge as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país, a cidade de São Paulo registrou nesta sexta-feira (15) a temperatura de 34,3°C, igualando o recorde histórico do mês de março e também as duas maiores deste ano, em 8 e 9 de janeiro.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a marca foi registrada na estação do Mirante de Santana, na zona norte, às 15h.

A última vez que a temperatura na cidade atingiu 34,3°C havia sido em março 2012. Como a onda de calor ainda está com força total na região, a previsão é que esta marca seja batida neste sábado (16), quando poderá atingir os termômetros podem apontar 35°C.

Em relação a este ano, apenas dois dias tiveram temperatura tão alta na capital paulista, em 8 e 9 de janeiro, no auge do verão.

Se o calor está forte na capital, está ainda mais no interior. Das seis maiores temperaturas registradas pelo Inmet nesta sexta no país, três são no estado de São Paulo. A maior foi em Paranaponema (PR), com 39,3°C. Depois, vieram Jardim (MS), com 39°C, Valparaíso (SP) e Marechal Cândido Rondon (PR), com 38,9°C, Dracena (SP), com 38,8°C, e Rancharia (SP), com 38,7°C.

De acordo com o mapa das estações meteorológicas do instituto, às 15h várias outras cidades paulistas registravam marcas acima dos 36°C, principalmente, nas regiões central, norte e oeste do estado.

O alerta amarelo de perigo potencial do Inmet, quando há risco à saúde pelas temperaturas 5°C acima da média, está em vigor até 18h de domingo, o que mantém a previsão de possível recorde.