SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depoimentos de militares reforçam participação de Bolsonaro em tentativa de golpe, ex-vice de Trump não endossa candidatura de republicano no EUA e outras notícias para começar este sábado (16).

ATAQUE À DEMOCRACIA

Ex-comandantes reforçam suspeitas e implicam Bolsonaro em trama golpista. Divulgação de 27 depoimentos dados à PF, incluindo figuras-chave do antigo governo, expõe ex-presidente e aliados.

Em 5 pontos, veja revelações dos ex-comandantes de FAB e Exército sobre Bolsonaro. Ex-presidente está na mira da PF sob suspeita de liderar uma trama golpista para impedir a posse de Lula.

DITADURA

Veto de Lula sobre golpe de 64 provoca mal-estar entre Múcio e ex-presidente do PT. Rui Falcão diz que memória não pode ser apagada; ministro defende esforço por pacificação.

RÚSSIA

'Mundo não percebeu que Putin é um Hitler com novas tecnologias', diz Nobel Svetlana Aleksiévitch. Em entrevista, escritora belarussa cobra mais ajuda do Ocidente à Ucrânia e diz que está escrevendo livro sobre o fracasso do projeto democrático na região.

VIOLÊNCIA

'Não peço para me inocentarem sem provas, eu tenho provas', diz Robinho. Condenado por estupro, jogador deu entrevista à Record.

DENGUE

Com mais de 1,68 milhão de casos de dengue, Brasil supera números de 2023. No primeiro trimestre, o registro da doença foi 151% maior se comparado ao mesmo período do ano passado.

PARTIDO REPUBLICANO

Mike Pence, vice de Trump em 2016, diz que não vai endossar ex-presidente. Ex-número 2 da Casa Branca se opôs a negar vitória de Biden durante invasão do Capitólio por apoiadores do empresário.

COTIDIANO

Escritório do advogado de ex-coronel que cita PMs em esquema de fraude é invadido em SP. Secretaria da Segurança diz que investiga caso; deputado petista quer CPI para investigar suposto caixa 2 na corporação.

Morre indígena que teve corpo queimado em acidente com fondue em restaurante no RS. Estabelecimento disse lamentar o caso e afirmou que presta assistência à família.

MODA

Monica Monteiro, ex-agente de Gisele Bündchen: 'Fiquei milionária, mas mereci'. Empresária que acompanhou a top desde os 14 anos lembra momentos marcantes da vida e da carreira da mais bem-sucedida modelo do país, de quem diz gostar como uma filha.

AMBIENTE

Turistas invadem gruta fechada em MT; há risco de degradação. Local está interditado desde 2002, mas fotos nas redes sociais mostram visitas ilegais.

TODAS

Mulheres precisam de menos exercícios do que os homens para uma vida mais longa, diz pesquisa. Estudo incentiva atividade entre mulheres e acende discussões sobre frequência mínima recomendada por órgãos de saúde.

MENTE

Crianças e adolescentes que chegam com sono nas escolas preocupam especialistas. Uso excessivo de telas está relacionado às noites mal dormidas, que aumentam agressividade e prejudicam aprendizado.