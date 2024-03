SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No início da tarde, sob sol intenso, dezenas de crianças e adolescentes escalavam as grades do CEU Butantã, na zona oeste de São Paulo, para se refrescar na piscina do equipamento público.

A unidade, no bairro Jardim Esmeralda, começou a exigir carteirinha dos visitantes neste sábado (16), mas não conseguiu impedir o acesso de quem não estava cadastrado.

Segundo a chefe do núcleo de esporte do CEU, Marina Pereira de Moraes, a exigência foi motivada por alguns acidentes que aconteceram em momentos de lotação descontrolada. "Tivemos casos de crianças se machucando e afogando sem nenhum responsável ou telefone para contato", afirma.

Alguns adolescentes disseram que moram em uma comunidade ao lado do CEU e que pularam o gradil de aproximadamente três metros porque não estavam acompanhados dos pais.

O acesso à piscina é gratuito, mas menores de idade só podem ser cadastrados pelos pais ou responsáveis. Depois que a carteirinha fica pronta, maiores de 12 anos podem entrar desacompanhados.

Com o acesso descontrolado, a administração do CEU pediu para que todos se retirassem, mas muitas crianças continuaram brincando.

Depois de aproximadamente 20 minutos, o acesso foi novamente liberado, após a chegada de um salva-vidas extra. A estudante Gabrielly Moreira, 18, que veio de longe para aproveitar o dia de sol, comemorou.

"A gente não sai muito de casa, estamos na correria com vestibular, mas quis aproveitar quando descobri a piscina pública", disse ela, que estava acompanhada de um amigo. Ambos fizeram a carteirinha com antecedência.

Muitos visitantes que não tinham cadastro foram autorizados na hora e puderam entrar na piscina depois de alguns minutos de fila. Os menores que pularam as grades continuaram brincando no local.

Segundo Moraes, que coordenava o CEU no fim de semana, a piscina tem lotação de 200 pessoas, mas muitas vezes recebe mais banhistas, principalmente no verão.

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada ao local por causa da confusão. Em dois momentos, pedras foram tiradas contra a viatura. Depois de alguns minutos, os agentes se retiraram.