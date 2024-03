RECIFE, PE (FOLHPARESS) - Um empresário foi morto a tiros dentro de um carro de luxo na tarde de sexta-feira (15) em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória (ES).

O homem, identificado como Diego Marcos Pereira por testemunhas, tinha 31 anos de idade e levou mais de dez tiros, concentrados próximos à porta do motorista de seu Mercedes GLA.

Testemunhas afirmaram que o empresário saiu de uma barbearia antes de ser assassinado. Ele era dono de uma loja de roupas na mesma rua do crime, localizada na praia da Costa.

O Samu chegou a atender Pereira, mas ele não resistiu aos ferimentos dentro da ambulância.

Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

De acordo com a corporação, nenhum suspeito foi detido até a última atualização da reportagem. A polícia não divulgou detalhes da investigação.

A Polícia Militar fez o isolamento da área após o crime. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil anunciou também que quem tiver informações sobre o suspeito do crime pode fornecer informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181 ou do site, em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas (disquedenuncia181.es.gov.br).