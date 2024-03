SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último domingo do verão promete ser de muito calor e com a presença do sol entre poucas nuvens em todo o estado de São Paulo.

Esta é a previsão para este domingo (17), principalmente pela manhã, aponta a Defesa Civil estadual.

A estação mais quente do ano termina oficialmente na próxima semana --a virada para o outono ocorre na quarta (20).

Segundo os meteorologistas da Defesa Civil, no decorrer do dia deste domingo, a combinação entre a atuação de um sistema meteorológico sobre oceano e o aumento das temperaturas, entretanto, poderá provocar a formação de pancadas de chuva isoladas em praticamente todo o estado.

Os termômetros devem subir gradativamente durante o dia, contribuindo para que a sensação de calor intenso e abafado predomine.

Na capital paulista, as mínimas oscilam em torno dos 24°C, enquanto as máximas podem superar os 35°C, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana.

"No final da tarde a chegada da brisa marítima pode provocar chuvas rápidas e muito isoladas", explica.

Parte do país, que inclui o estado, enfrenta desde o meio da semana uma onda de calor que elevou as temperaturas --na quinta-feira (14), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta vermelho, o mais alto e que representa grande perigo, para São Paulo e mais quatro estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

As altas temperaturas ocorrem por causa de uma massa de ar quente e seco que impede o avanço de frentes frias que poderiam amenizar a temperatura.

Pelas normas do Inmet, para ser uma onda de calor, a temperatura precisa ficar 5°C acima da média por mais de três dias e em uma grande área.

Com 34,3°C, São Paulo igualou a temperatura recorde de março e o dia mais quente do ano na sexta-feira (15).

Neste sábado (16), a temperatura máxima na estação convencional do mirante de Santana, na zona norte de São Paulo --onde é feita medição oficial do Inmet na capital paulista- chegou a 33,9°C às 15h.

Na estação meteorológica automática de Interlagos, na zona sul, entretanto, os termômetros chegaram a 35ºC neste mesmo horário.

De acordo com o Inmet, vai dar praia neste domingo para quem desceu ao litoral paulista neste fim de semana de calor. Em Santos, na Baixada Santista, a previsão é que termômetros cheguem a marcar 38ºC --chuvas isoladas são previstas para a tarde e à noite.

A previsão do tempo é a mesma para Ubatuba, no litoral norte.