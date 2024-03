SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Empreiteiras tentam voltar após Lava Jato, Petrobras vai do recorde à crise, Moscou vive renascimento após 2 anos de guerra e outras notícias para começar este domingo (17).

LAVA JATO

Empreiteiras tentam voltar a obras 10 anos após Lava Jato. Com multas bilionárias, empresas renegociam acordos e pedem alívio à CGU.

POLÍTICA

Deltan cita ações do STF contra o bolsonarismo para rebater críticas à Lava Jato. Dez anos depois do início da operação, ex-procurador diz que os fatos é que eram midiáticos.

MERCADO

Do recorde à crise: como o 'atropelo' do governo derrubou ações da Petrobras. Retenção de dividendos extraordinários ofuscou melhor momento da estatal em Bolsa.

MERCADO

Salários voltam a aumentar participação no PIB, e lucro das empresas cai. Arrecadação do IRPJ cedeu 9%; alta da renda deve diminuir pobreza, mas pode não se sustentar.

SAÚDE

Cão terapeuta ajuda no tratamento de dependentes químicos em São Paulo. Profissionais de saúde notam alívio de ansiedade e estresse nos pacientes que têm contato com Paçoca.

COTIDIANO

Buraco no asfalto é problema mais comum de SP para 8 de cada 10 moradores, diz Datafolha. Principal reclamação é registrada no momento em que gestão Nunes já gastou R$ 4 bi com obras de pavimentação.

MUNDO

Drones da Rússia seguem voando com peças feitas no Ocidente. 'É impossível impor sanções contra nós', diz criador do modelo mais usado na Ucrânia.

MUNDO

Moscou supera choque da guerra e vive renascimento ambíguo. Para cientista político, capital é a 'Barbielândia de Putin', ilusória como a do cinema.

EQUILÍBRIO

Você é mais livre quando entende que não tem que ser o melhor, diz psiquiatra. Daniel Martins de Barros questiona em livro o desgaste gerado pela cultura de ser melhor que os outros.

CELEBRIDADES

Me sinto mais sexy agora, diz Pamela Anderson, 56, que decidiu abandonar a maquiagem. Atriz aparece de cara lavada em campanha de moda, assim como tem feito em Hollywood.

CULTURA

Oito casas extraordinárias premiadas por serem belas e sustentáveis (duas ficam no Brasil). Entre os imóveis brasileiros selecionados estão uma mansão em São Paulo e um apartamento, no Rio, com vista para o mar.

ESPORTE

Edição de 2024 da Fórmula E evolui, mas ainda comete erros, dizem fãs. Postos de água e segurança foram elogiados pelos fãs que acompanharam o evento no Sambódromo do Anhembi.