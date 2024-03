RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 13 anos morreu na noite deste sábado (16) após ser atingido por uma bala perdida no bairro do Jordão, na zona sul do Recife. O garoto era atleta de futsal da equipe sub-14 do Sport Club do Recife.

Derick Sampaio da Silva foi alvejado na rua Professora Arcelina Câmara durante uma troca de tiros entre suspeitos de terem roubado um carro e policiais militares, que faziam uma perseguição.

Familiares disseram que ele foi atingido na perna e na cintura. O garoto entrou na casa de uma amiga junto com outra colega após os três verem a troca de tiros. Depois, o menino saiu na rua porque o cachorro da casa teria tentado mordê-lo, segundo testemunhas. Em seguida, o adolescente foi alvo dos disparos.

Inicialmente, os policiais foram acionados por uma mulher que relatou roubo de seu veículo, cujo rastreamento indicava a localização no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes.

A polícia afirma que, durante o deslocamento até o local indicado pelo rastreamento do automóvel, visualizou o veículo em fuga, acompanhado por outro carro.

"Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos ignoraram as ordens de parar e empreenderam fuga em alta velocidade. O acompanhamento culminou em uma rua sem saída no bairro do Jordão, em Recife, onde os suspeitos colidiram os veículos, desembarcaram e começaram a disparar contra os policiais, que reagiram", diz nota da Polícia Militar.

Derick Sampaio da Silva foi socorrido por outra equipe policial, que foi acionada para atender o jovem.

Ele foi levado até uma policlínica no bairro do Ibura, também na zona sul do Recife, onde foi atendido, mas não resistiu ao ferimento.

Ainda conforme a corporação, dois suspeitos conseguiram fugir, enquanto outros dois foram detidos, sendo que um deles ficou ferido por disparos de arma de fogo e o outro com escoriações. Ambos foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Imbiribeira, na mesma região da cidade.

O suspeito ferido por arma de fogo foi transferido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. A reportagem procurou a Secretaria Estadual de Saúde para confirmar o estado de saúde e aguarda resposta.

Dentro dos veículos, os policiais encontraram duas armas de fogo, uma calibre 12 e um revólver calibre .38.

A Polícia Civil disse que os policiais militares se apresentaram na Delegacia de Polícia Judiciária Militar e que a ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que ficará responsável pela investigação do caso.

O corpo de Derick foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal no Recife. O velório e o sepultamento acontecerão na segunda-feira (18).

Em nota publicada nas redes sociais, o perfil de esportes olímpicos e amadores do Sport disse que recebeu o falecimento com tristeza. O clube se solidarizou com os familiares da vítima.

"É com tristeza e pesar que o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento, no último sábado (16), de Derick Sampaio, atleta da equipe de futsal Sub-14 do Clube, aos 13 anos."