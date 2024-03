SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um casal e de um bebê de 7 meses em Niterói, na região Metropolitana, na noite desde domingo (17). As vítimas estavam em um carro, com placa de São Paulo, e foram vítimas de um ataque a tiros disparados por ocupantes de uma moto.

A criança, identificada como Miguel Felipe, chegou a ser socorrida com um tiro na cabeça, mas morreu no hospital. O homem e a mulher morreram no local do ataque. Até o momento, a polícia não confirma os nomes e se as vítimas tinham parentesco.

O crime ocorreu na estrada Bento Pestana, no trevo da Cova da Onça, no bairro Baldeador, em NIterói. Segundo informações preliminares da polícia, homens em uma moto teriam parado ao lado do carro, um Voyage branco, e feito os disparos.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a "Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso. Os agentes estão em diligências para confirmar os nomes das vítimas e levantam informações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime".

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, Miguel Felipe é a primeira criança a morrer em 2024 vítima de bala perdida. Outras cinco ficaram feridas no período, mas sobreviveram.