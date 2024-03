SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva voltou a colocar a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos na tarde desta segunda-feira (18).

O alerta foi feito pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, às 14h40, primeiro para a zona leste e depois foi ampliado para demais regiões, inclusive para a marginal Tietê. Ele foi mantido até por volta das 17h.

Às 16h15 havia iminência de transbordamento no córrego Paciência, na avenida Edu Guedes, na região do Jaçanã, na zona norte.

"Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva isolada, forte e moderada na zona sul, principalmente nas subprefeituras de M Boi Mirim, Campo Limpo e Santo Amaro", explicou o órgão em seu site. "Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos e eventual queda de granizo", disse.

O maior volume de chuva reportado pelo CGE foi na região da Vila Maria, na zona norte, com 62 mm, seguindo por Campo Limpo, na zona sul, com 21,8 mm.

Até às 17h25 o Corpo de Bombeiros afirmou ter recebido 25 chamados para quedas de árvores na região metropolitana.

No domingo (17), a chuva forte atingiu principalmente as regiões de Itaquera e Itaim Paulista, na zona leste.

Uma mulher de 75 morreu na noite de domingo após enxurrada invadir a casa dela durante a forte chuva. Ela estava sozinha na residência, na rua Doutor José Guilherme Eiras, na região de São Miguel Paulista, zona leste. A correnteza arrastou geladeira, armários e cadeiras dentro do imóvel, segundo a família.

Também na zona leste da cidade, o Corpo de Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta segunda as buscas por um homem que foi arrastado pela enxurrada na avenida Barão Luis de Arariba, na Vila Curuçá, por volta das 18h20 deste domingo e segue desaparecido -as buscas foram paralisadas à tarde por causa da chuva.

Às 16h30 os bombeiros informaram que cinco viaturas foram enviadas para a avenida Miguel Estefano, na Saúde, zona sul, por causa da informação de um suposto afogamento, que não havia sido confirmado até a publicação deste texto.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), deverá chover todos os dias desta semana no estado de São Paulo.

A chegada de uma frente fria deverá derrubar a temperatura a partir de sexta-feira (22), de acordo com a Climatempo.