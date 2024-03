BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula recebe hoje, terça-feira (19), Nísia Trindade (Saúde) para uma agenda no Palácio do Planalto.

A agenda ocorre um dia depois da reunião ministerial em que ele cobrou a ministra por problemas na área da saúde.

Segundo participantes da reunião, Nísia ficou com a voz embargada ao dizer que é alvo desde o início do governo. O presidente garantiu sua permanência no cargo, também fazendo elogios.

A titular da pasta tem sido alvo de sucessivas queixas do centrão, devido aos critérios para liberação de emendas parlamentares.