SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após entrar em estado de atenção para alagamentos às 15h44 desta terça-feira (19), a capital paulista teve o alerta retirado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo às 16h40.

De acordo com o órgão, áreas de chuva formadas dentro da cidade pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade do ar atuaram com moderada e forte intensidade em todas as regiões, mas o volume diminuiu bastante logo depois.

"Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura da Prefeitura de São Paulo mostram chuva isolada oscilando entre leve, moderada e forte nas zonas sul, leste e centro, principalmente nas subprefeituras de M'Boi Mirim, Santo Amaro, Mooca, Penha, Itaim e São Miguel paulista. Há condição para rajadas de vento, formação de alagamentos e rajadas de vento", destaca o CGE.

Pela previsão do centro, as próximas horas seguem com tempo abafado e instável, com possibilidade de chuvas isoladas e passageiras com tendência a atuarem com fraca intensidade.

A chuva provocou apenas quatro pontos de alagamentos na cidade: uma na rua Coronel Marques Ribeiro, na Vila Maria, que ainda está intransitável, dois em Santana (transitáveis) e um na rua Venancio Aires, na Lapa, que já estava inativo às 17h15.

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) pelo número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

No final da tarde, a Defesa Civil informou haver dois incidentes envolvendo quedas de árvores. No bairro da Penha, uma árvore caiu sobre três veículos, derrubando também o fio da rede elétrica. Em um dos veículos havia um motorista. Ele não saiu do carro e ficou aguardando a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros. A concessionária de energia também foi chamada.

E em Santana, uma árvore atingiu outro veículo e a motorista também não saiu, aguardando o desligamento da rede elétrica. As equipes da concessionária de energia já estão no local.

"Segundo informações correntes, os dois motoristas não sofreram ferimentos. Em ambos os casos os motoristas seguiram exatamente as orientações dadas pela Defesa Civil do estado", destaca o órgão, em nota.

Para os próximos dias, as condições típicas de verão -sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes- persistem até o final da semana, quando uma frente fria muda o tempo.

Na quarta-feira (20), que marca a chegada do outono às 6h, o predomínio de sol favorece a rápida elevação das temperaturas, com temperaturas entre 22°C e 34°C. No final da tarde retornam as condições para pancadas de chuva de até forte intensidade.

A quinta-feira (21) ainda deve começar com sol e calor. As temperaturas variam entre 23°C e 34°C. A aproximação de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva generalizadas, principalmente entre o final da tarde e o decorrer da noite. Podem ocorrer pontos de até forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h.