SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Marinha emitiu alerta sobre a passagem de uma frente fria que pode afetar a faixa litorânea de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre a noite desta quinta-feira (21) e a madrugada de domingo (24).

Há possibilidade de ressaca marítima e ondas de até 3 metros de altura. Alerta vai do norte de Santos (SP) ao sul de Arraial do Cabo (RJ), entre a tarde desta sexta-feira (22) a domingo, informou a Marinha. Temperatura em Santos deve cair, chegando a 22 ºC na sexta (22), e em Arraial do Cabo os termômetros podem passar de 35 ºC nesta quinta para 25 ºC na sexta.

Em RS e SC, ondas podem chegar a 2,5 metros. Ressaca também é esperada na faixa litorânea ao norte de Chuí (RS) e ao sul de Laguna (SC).

Marinha sugere que os navegantes consultem condições do tempo. Isso pode ser feito na página do Facebook do Serviço Meteorológico Marinho.

Recomendações de segurança em caso de ressaca marítima:

Evite o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca.

Evite a prática de esportes no mar.

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca.

Frequentadores de praias devem seguir as orientações do Corpo de Bombeiros.

Pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca.

Evite trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

Não entre no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros.

Chuva no Rio e em SP

Ventos fortes e chuvas em São Paulo. A Defesa Civil de São Paulo disse que as rajadas de vento podem variar de 50 a 88km/h em todo o litoral paulista, começando nesta quinta e indo até domingo. Além dos ventos fortes, o litoral norte e o Vale do Paraíba podem ter chuvas de até 250 mm, seguido pela Baixada Santista, com 180 mm, a capital, o Vale do Ribeira, a Serra da Mantiqueira e Itapeva, com 100 mm, e Campinas e Sorocaba, com 80 mm.

Frio na capital paulista. Nesta sexta, os termômetros podem registrar uma queda brusca de temperatura, chegando a 20 ºC. No domingo, a temperatura sobe um pouco, podendo chegar a 25 ºC. Há chance de chuva para todo o fim de semana.

Chuva extrema no Rio de Janeiro. O Climatempo também emitiu um alerta para temporais no sul do estado, na Serra e Grande Rio. Até domingo, os acumulados de chuva no estado ficarão entre 150 e 300 mm, disse o Climatempo, com chance de superar o volume médio para todo o mês de março em apenas 48 horas.

Temperatura deve cair na capital fluminense. Até sexta, a temperatura deve cair para 25 ºC, ficando assim até domingo, quando os termômetros chegam a 27 ºC.

Ventania no sul

Até 100 mm de chuva e rajadas de vento no RS. Segundo o Inmet, há chance de queda de granizo em pontos isolados e rajadas de vento entre 70 e 80 km/h. De quinta até domingo, as temperaturas mínimas serão de 16 ºC e chegarão a 29 ºC em Porto Alegre, informou o Climatempo.

Queda de temperatura em Curitiba e Florianópolis. As duas capitais terão queda brusca de temperatura até sexta, chegando a 19 ºC em Curitiba e 24 ºC em Florianópolis. Há previsão de chuva só até sábado (23), enquanto domingo deverá ser ensolarado.

