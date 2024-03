SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Enel afirmou no início da tarde desta sexta (22) que o novo apagão que atingiu a rua 25 de Março e o bairro de Santa Cecília na noite desta quinta (21) foi agravado por excesso de consumo atrelado às altas temperaturas.

"No caso das regiões da 25 de Março e da Santa Cecília, a última ocorrência registrada ontem (21), foi agravada pelo excessivo consumo de energia associado às elevadas temperaturas, o que dificultou a recomposição das redes subterrâneas nessas regiões, deixando alguns grupos de clientes sem fornecimento", afirmou.

A explicação para a demora no restabelecimento da luz foi informada pela concessionária no boletim das 12h desta sexta, cerca de 17 horas após o início do apagão na região central

Ainda de acordo com a Enel, o trabalho de recomposição de uma rede subterrânea em galerias é bastante complexo, pois envolve espaços confinados e exige cuidado redobrado com as condições de segurança para que os técnicos possam atuar.

Parte das lojas da região da 25 de março ainda estava sem luz na manhã desta sexta-feira (22) e diversos geradores estavam espalhados pela via. Já na Santa Cecília, comerciantes e moradores voltaram a ficar às escuras já que acumulam prejuízos desde segunda-feira (18) --quando ocorreu o primeiro apagão.

A concessionária ainda afirmou que o fornecimento foi completamente restabelecido na região da 25 de Março por volta das 12h. Já na Santa Cecília, apenas 40% dos clientes afetados tiveram o serviço normalizado, segundo a companhia.

A região da República, onde fica o edifício Copan, também enfrenta falta de energia desde a noite de quinta. Moradores reclamam de falta de informação da Enel e de previsão para a solução do problema. A Enel não informou a causa do desabastecimento neste bairro.

Em entrevista à Folha de S.Paulo na tarde desta quinta (21), o diretor de manutenção da companhia, Darcio Dias, afirmou que não havia previsão para o restabelecimento pleno do fornecimento de luz na região central.

Dias conversou com a Folha de S.Paulo antes de novas ocorrências de falta de luz serem registradas na noite desta quinta em ruas de Santa Cecília, bairro que já vinha sendo afetado, e da República, onde problemas não haviam sido relatados até então.

"Estamos trabalhando para voltar à composição da rede original", disse Dias. "É uma rede que está sendo estabilizada. A gente está avançando com os reparos, com as equipes, com os geradores e monitorando, mas não podemos precisar quando [a rede vai voltar à situação original]", declarou.

Na segunda-feira, segundo a companhia, uma escavação atingiu cabos da rede subterrânea. Segundo a Enel, o problema foi causado pela Sabesp, estatal paulista de saneamento --a empresa, por sua vez, afirma que investigou e não encontrou indícios que sua obra tenha danificado a fiação.