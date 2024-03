SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento provocaram quedas de árvores, desmoronamento de muros, destelhamentos de casas e quedas de energia em diversas cidades do litoral paulista na tarde desta sexta-feira (22), segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Duas crianças estão hospitalizadas em estado grave após desabamentos na cidade de São Vicente, na Baixada Santista, na consequência mais grave reportada até o início da noite pelo órgão estadual.

Uma das vítimas tem 3 anos de idade e estava dentro de uma residência quando o telhado desabou parcialmente. O outro caso é o de uma criança de 9 anos e foi atingida por um muro que caiu.

Danos em casas e prédios públicos, além de diversas quedas de árvores, também ocorreram em Santos, Guarujá, Peruíbe, Itanhaém, Iguape e Bertioga.

Em Bertioga, de acordo com as informações do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), árvores caíram nas rodovias Mogi-Bertioga e Rio-Santos. As pistas já foram desobstruídas.

Em Itanhaém, o destelhamento parcial de duas residências deixou duas famílias desalojadas, que foram encaminhadas para casa de parentes. Houve também quedas de árvores e de postes de energia elétrica provocaram blecautes em algumas regiões.

Em Guarujá, rajadas de vento provocaram quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Ainda na véspera, Santos havia registrado ventos de 134,5 km/h. A ventania derrubou 17 árvores no município, sendo que os bairros mais afetados foram Vila Mathias, Marapé e Embaré.

No município de São Sebastião a prefeitura informou ter cancelado alguns eventos de forma preventiva, mas ressaltou que a chuva não trouxe consequências graves até o momento. Em fevereiro de 2023, uma chuva com volume superior a 600 milímetros em 24 horas, o maior já registrado no país, resultou em 64 mortes em deslizamentos na cidade.

DEFESA CIVIL ALERTA PARA RISCO DE RAIOS, DESLIZAMENTOS E ALAGAMENTOS

A Defesa Civil alerta para a previsão de fortes chuvas até sábado (23) em todo o estado, com riscos de deslizamentos e formação de alagamentos e enxurradas, além de raios.

No litoral norte, os acumulados de chuva podem chegar a 250 mm. Na Baixada Santista, são esperados 180 mm.

Já na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e na região metropolitana de São Paulo deve chover menos, com acumulados de até 80 mm.

Previsão semelhante para cidades do interior do estado como Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio Preto, onde são esperados 70 mm, e Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente, com até 60 mm.