BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino 11 anos morreu ao sofrer um choque elétrico ao encostar num fio energizado caído próximo a um poste numa rua de Viamão (RS).

O garoto brincava na tarde desta sexta-feira (22) quando encostou no fio. Ele foi levado para UPA antes mesmo da chegada do SAMU, mesmo assim não resistiu a descarga elétrica e morreu.

A família reclamou nas redes sociais que vídeos da morte do menino estavam sendo compartilhados. As postagens ressaltavam que a atitude aumenta ainda mais a dor pela perda e pediam respeito.

A prefeitura classificou a situação como "omissão" e "incompetência" da companhia elétrica. O prefeito Nilton Magalhães afirmou que não foi acidente e prometeu acionar a Justiça.

Ele alegou que o cabo rompeu depois de um temporal e mesmo assim continuava energizado. "Dois dias de fios energizados causando risco para nossa população, para nossas crianças. Não senhores, nós não podemos admitir e nós estamos inconformados. Nós vamos as últimas consequências."

As redes sociais de moradores de Viamão contêm fotos de vários locais com fios caídos. A população da cidade, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, enfrenta longa interrupção no fornecimento de energia e protestos foram feitos contra a situação.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou que a Polícia Civil investiga o caso. Ele acrescentou que a perícia foi realizada e chamou a situação de "fato trágico".

A companhia elétrica é a CEEE Equatorial. Ela foi procurada pelo UOL que aguarda manifestação.