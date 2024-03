SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Regiões do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais devem enfrentar mais chuvas neste domingo (24).

Ao menos 12 pessoas morreram em Teresópolis, Petrópolis, Duque de Caxias e Arraial do Cabo (cidades do RJ) e no município de Mimoso do Sul, no ES, por causa das chuvas.

As chuvas são causadas por frente fria que atingiu o Sudeste. No domingo, as precipitações devem continuar, segundo prevê o Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), ligado à Defesa Civil Nacional.

Risco de alagamentos, enxurradas e inundações em córregos. São esperados acumulados de chuva que superam 150 mm na região, com destaque para o norte e o noroeste do estado do RJ, todo o estado do ES e a região entre a Zona da Mata e o rio Doce, em Minas Gerais.

Há chance moderada de pancadas de chuva no Vale do Paraíba e região metropolitana de São Paulo, com destaque para a Baixada Santista, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). A possibilidade de deslizamentos de terra em encostas urbanizadas e de quedas de barreira às margens de rodovias também não é descartada.

Inmet mantém alerta vermelho para áreas do ES e RJ até domingo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu, na manhã deste sábado (23), um alerta de grande perigo (vermelho) com validade até domingo. A previsão é de chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia. Há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas.

Segundo o Inmet, as chuvas atingem a Zona da Mata, Central Espírito-santense, Sul Espírito-santense, Noroeste Fluminense, baixadas, Centro Fluminense, região metropolitana do Rio, Norte Fluminense e o Vale do Rio Doce.