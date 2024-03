SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esquerda faz atos esvaziados, seleção brasileira vence amistoso contra a Inglaterra, Bolsonaro e Michelle pedem retratação de Lula por falas sobre móveis e outras notícias do dia na Folha deste domingo (24).

POLÍTICA

Esquerda faz atos esvaziados contra Bolsonaro sob distanciamento de Lula. Manifestações dispersas têm baixa adesão; PT busca evitar comparações com rival e minimiza ausência de presidente.

BRASÍLIA

Bolsonaro e Michelle cobram na Justiça que Lula se retrate por falas sobre móveis do Alvorada. Casal entra com processo para exigir pedido de desculpas e indenização; atual presidente culpou antecessor por sumiço de móveis.

FUTEBOL

Com gol de Endrick, Dorival estreia com vitória e interrompe má fase da seleção brasileira. Brasil derrota Inglaterra em Wembley em jogo de desfalques e oportunidades perdidas; atacante do Palmeiras é o quarto mais jovem a marcar pela seleção

AMÉRICA LATINA

Opositor de Maduro diz que Lula relativiza dor dos venezuelanos ao negar ditadura. Para Leopoldo López, protagonista de levante ao lado de Juan Guaidó em 2019, petista 'não ajuda' região com falas do tipo.

RIO

Sobe para oito o número de mortes após chuva no RJ; Petrópolis decreta emergência. Quatro pessoas da mesma família estão entre as vítimas; duas crianças não sobreviveram.

VIOLÊNCIA

PM mata mais três no litoral paulista e Operação Verão chega a 51 mortes. Governo paulista diz que óbitos ocorreram em confrontos durante ações de combate ao tráfico na Baixada Santista.

FOLHAJUS

Justiça do Trabalho procura donos de R$ 21 bi esquecidos em contas judiciais. Valores são de funcionários ou empresas que não comparecerem às varas para sacar ao final do processo.

PLANETA EM TRANSE

Seca persistente está esgotando água potável do Chile. No norte do país, onde a chuva é mais escassa, reservatório está esgotado.

COTIDIANO

Enquanto altera faixa de areia, Balneário Camboriú tem praia imprópria para banho. Mar só tinha condição de balneabilidade em 58 das 258 coletas de água; prefeito contesta dados e diz que beleza e estrutura podem caminhar juntas.

Morre Maurizio Pollini, um dos maiores pianistas de sua geração, aos 82 anos. Instrumentista italiano construiu um mundo romântico pelo seu forte rigor técnico e a vida dedicada ao pensamento intelectual.

ILUSTRADA

Show de Madonna em Copacabana traz 'Réveillon fora de época' para hotéis. Ocupação dos hotéis nas regiões mais turísticas da cidade pode chegar a 100% devido à apresentação, estima sindicato.

ASTRONOMIA

Como acompanhar o eclipse desta segunda-feira (25). Ponto máximo do fenômeno, visível em todo o país, acontece durante a madrugada.

MUNDO

Queda de avião na Rússia provocada por filho do piloto completa 30 anos. Em um dos acidentes mais bizarros da história, Airbus do voo Aeroflot 593 caiu após adolescente movimentar o manche enquanto brincava na cabine do pai.

CELEBRIDADES

Blake Lively pede desculpas por piada com foto editada de Kate Middleton. 'Me deixou envergonhada', disse atriz após fazer postagem zombando erros de edição.