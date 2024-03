SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A área queimada em todo o país em fevereiro foi de 950 mil hectares -um aumento de 410% em relação ao mesmo mês no ano passado, segundo levantamento do Monitor do Fogo, coordenado pelo Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia).

Aumento se deve, principalmente, a avanço das queimadas em Roraima. Mais da metade (54%) de toda a área queimada no Brasil neste ano aconteceu no estado.

Qualidade do ar em Boa Vista ficou "perigosa" nesta segunda-feira (25), a pior classificação possível para o Mapa da Qualidade do Ar em Tempo Real. Nesta terça-feira (26), a situação já era um pouco melhor, embora ainda esteja na classificação "não saudável".

Cidade ficou coberta por nuvem de fumaça no fim de semana, devido a queimadas no estado e também em países vizinhos, como Guiana, Suriname e Venezuela.

Pesquisador do Ipam explicou que a maior parte das áreas afetadas por queimadas em Roraima são de lavrado, tipo de vegetação campestre. "O aumento das queimadas no estado de Roraima está diretamente relacionado ao período de seca que ocorre entre os meses de dezembro e abril, que foi agravado pelo fenômeno do El Niño", explicou Felipe Martenexen. "As condições climáticas e a própria natureza da vegetação favorecem a propagação do fogo".

Quase 2 milhões de hectares foram queimados em 2024, segundo o Monitor do Fogo. Depois de Roraima, os estados com mais áreas queimadas são Pará (475 mil hectares) e Amazonas (136 mil hectares).