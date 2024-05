Morte do atleta paulista João Carlos de Oliveira, o João do Pulo (25 anos)

Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas

Nascimento do clarinetista e músico de jazz estadunidense Benny Goodman (115 anos) - chamado O Rei do Swing, Goodman foi o primeiro músico estadunidense a criar uma banda com negros e brancos e a dar uma audição de jazz no Carnegie Hall

Dia de Corpus Christi

Nascimento do atleta de saltos ornamentais paulista Cassius Duran (45 anos) - com a conquista da medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2003, tornou-se o primeiro brasileiro a obter uma medalha na modalidade masculina na história dos jogos Morte da artista plástica paulista Djanira da Motta e Silva, a Djanira (45 anos) Dia Mundial sem Tabaco - comemoração instituída pela ONU Inauguração da Rádio Nacional de Brasília (65 anos) *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais.

© Marcello Casal Jr/Arquivvo Agência Brasil - Hoje é Dia: veja datas comemorativas e feriados de maio de 2024