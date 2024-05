Uma van da "ONG Aliança Ajuda", que saiu de Juiz de Fora no dia 16 de maio para levar doações para o Rio Grande do Sul, foi sequestrada nesta sexta-feira (24), na cidade de Osasco, em São Paulo, quando retornava para Juiz de Fora.

Um dos voluntários e assessor do deputado Noraldino Júnior, Fernando Prados Lima relatou ao Acessa que dois da equipe da ONG estavam na van, Willian Baldutti e Luis Felipe Alvim. "A van foi proseguida por um carro e quando passaram no pedágio de Osasco, três homens encapuzados fecharam a van e obrigaram o Baldutti e o Felipe a descerem e entrarem no carro deles, foi quando um dos assaltantes seguiu com a Van, enquanto os outros dois fizeram os reféns realizarem várias transações no pix, além de roubarem os celulares".

Fernando contou ainda que no meio do percurso, a van parou e o suspeito não conseguiu dirigir mais, acabou ligando para os outros dois suspeitos e pedindo para liberarem os reféns e ir buscá-lo, momento em que Baldutti e o Felipe foram jogados em uma rodovia. Fernando não soube precisar a quantia levada pelos assaltantes por meio do pix.

O deputado Noraldino Junior, que também estava na ação do voluntariado, havia saído da cidade anteriormente e não presenciou o sequestro.

Os reféns não tiveram ferimentos e a equipe contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

A ONG saiu de Juiz de Fora com cinco carros cheios de doações, como ração, alimentos e água. A equipe conseguiu ajudar os animais e também a população do Rio Grande do Sul.