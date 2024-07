Agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) e servidores do Departamento Nacional de Ingressos Tributários do Paraguai apreenderam, no fim da tarde desta segunda-feira (15), o maior volume de cocaína já interceptado no país

A droga estava escondida entre sacos de açúcar que seriam transportados, de navio, até o Porto de Antuérpia, na Bélgica. Segundo a Senad, mais de 4 toneladas da substância ilícita foram localizadas no interior de apenas um dos quatro contêineres retidos. Outros três contêineres com carga suspeita serão vistoriados ao longo desta terça-feira (16).

Ainda de acordo com a Senad, só a carga já contabilizada representa um prejuízo para o narcotráfico da ordem de US$ 240 milhões. A droga foi apreendida a bordo de um navio, no Porto de Caacupe-mí, no Rio Paraguai, na região metropolitana de Assunção.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, reafirmou o compromisso de enfrentar o crime organizado, impedindo que narcotraficantes continuem usando o território paraguaio como rota de passagem para transportar drogas até outros destinos.

“Estamos determinados a fazer com que o Paraguai não seja um ponto cego dentro do mapa [geopolítico] e, por isso, decidimos investir em radares e aviões que nos permitam controlar o espaço aéreo”, disse Peña, prometendo investir US$ 500 milhões em defesa e segurança pública ao longo de sua gestão.

“Investiremos também em saúde, educação e em outras áreas, mas sem defesa e segurança, o Paraguai nunca alcançará seu destino de grandeza, prosperidade e desenvolvimento”, disse.

A apreensão recorde é resultado da Operação Doçura, que, segundo a agência de notícias estatal IP Paraguai, se baseou em “informações prévias sobre a possível saída de uma importante carga de drogas com destino a Europa”, envolvendo uma carga total de 17 toneladas de açúcar.

