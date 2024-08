Após vencer os concursos de Munique e Tchaikovsky, ele iniciou uma carreira de sucesso que inclui a colaboração com as mais importantes orquestras e maestros do mundo.

Atendendo a um pedido do próprio músico, não haverá funeral.

Sua última participação na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi no programa Sala de Concerto da Rádio MEC, no dia 24 de maio deste ano. Uma homenagem ao violoncelista.

O programa contou com as presenças de Antonio Meneses, os irmãos do instrumentista que formam o Quarteto Meneses (Gustavo Meneses - violino; Ricardo Meneses - viola; Eduardo Meneses - violoncelo) e a pianista Paula da Matta.

