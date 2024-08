Começou hoje (8), no Rio de Janeiro, o 8º Salão do Turismo: Conheça o Brasil. Temas como sustentabilidade, participação na COP 30, investimentos no turismo nacional e acessibilidade serão abordados por parceiros e atores públicos, privados e do terceiro setor. O objetivo é provocar um debate de forma cooperativa e estratégica sobre as prioridades no país na área.

O evento, promovido pelo Ministério do Turismo (MTur), reunirá o setor, apresentando ao público o que Brasil tem de melhor para oferecer aos turistas de Norte a Sul. A visitação ao espaço teve início ao meio-dia.O evento prossegue até o domingo (11) no Riocentro, Barra da Tijuca.

Com o tema “Experiências do Brasil: o turismo responsável e inclusivo impulsionando o desenvolvimento sustentável”, o salão espera receber cerca de 100 mil participantes

O espaço Núcleo do Conhecimento é destinado exclusivamente ao trade turístico, a atividade que envolve transações de compra e venda de serviços turísticos entre os agentes econômicos. Haverá debates sobre as tendências e necessidades futuras do setor e será possível conhecer exemplos e boas práticas aplicadas no turismo nacional. Serão cerca de 90 palestras e 35 painéis, além de rodas de conversas e oficinas .

No espaço Vitrine Brasil, a área dedicada ao artesanato, design, gastronomia, agricultura familiar, manifestações artísticas, vinhos e cafés, o público poderá apreciar vários produtos brasileiros. Ao final de cada dia de evento, shows de cantores nacionais vão embalar os visitantes com muita música.

O Conselho Nacional do Turismo (CNT) se reunirá para discutir ações e deliberar pautas sobre o setor e a sociedade. Os gestores locais também vão participar do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur).

Na agenda, já está confirmada a realização do 1º Seminário Nacional de Regionalização do Turismo 2024, que vai promover integração, diálogo e troca de experiências entre representantes da indústria do turismo de todo o país.

A programação inclui, ainda, reuniões paralelas sobre segurança turística, com a participação das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, e sobre os Destinos Turísticos Inteligentes, uma iniciativa do Ministério do Turismo que apoia cidades que investem em infraestruturas tecnológicas para melhorar a experiência turística e garantir o desenvolvimento sustentável do território.

O Sebrae Nacional, parceiro do Ministério do Turismo na realização do 8º Salão do Turismo, também estará presente com o Encontro de Negócios do Sebrae, que incentivará micro e pequenos empresários do turismo na construção de soluções viáveis para seus estabelecimentos.

As principais ações do Ministério o Turismo serão temas de debate, como por exemplo, o painel de Investimento e Crédito do Turismo; o papel da Academia e dos Institutos Científicos no Turismo Brasileiro; sobre Big Data: Indicadores, dados e informações do turismo e o que tratará das raízes do Brasil e sua ancestralidade no turismo de base comunitária.

