Na próxima terça-feira (13), o convidado de Leandro Demori no seu programa semanal da, DR com Demori, é Marcos Piangers, palestrante, escritor e um dos maiores produtores de conteúdo sobre paternidade do país. Na conversa emocionante, Piangers e Demori abrem o coração e revelam histórias envolvendo a relação com os próprios pais. O programa vai ao ar às 23h nae, simultaneamente, na

Pianger é pai de Anita e Aurora, e autor do best-seller O Papai é Pop, que recentemente virou filme estrelado por Lázaro Ramos. O jornalista gaúcho é um dos protagonistas no debate sobre paternidade ativa nas redes sociais e fora dela. No bate-papo, ele contou que começou a escrever logo que sua filha nasceu, mas demorou quase dez anos para publicar os textos porque tinha medo do julgamento que sofreria. “Tive vergonha de publicar e ser considerado ‘menos homem’”, lembra.

No programa, ele fala sobre a relação com o pai e conta a história de como o conheceu - já adulto, de surpresa, no lançamento do seu segundo livro. Ele defende que é preciso ter um olhar generoso com as gerações anteriores de pais e analisa a evolução na forma de criar filhos.