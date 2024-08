Os Correios foram os responsáveis por garantir a entrega de todas as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) em todo o país. De acordo com o governo federal, a tarefa foi completada com sucesso na manhã deste domingo (18).

Os mais de 2,114 milhões de inscritos farão as provas em 3.563 locais, como escolas e faculdades, de todas 27 capitais e outros municípios com mais de 100 mil habitantes, escolhidos pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A operação de distribuição das provas envolveu 20 mil malotes entregues nos mais de 3.500 locais, em duas horas, totalizando 170 toneladas. Para que todas as provas chegassem ao destino final, desde o início da operação a empresa mobilizou modais terrestres, aéreos e marítimos e percorreu mais de 153 mil quilômetros – o que equivale a quase quatro voltas completas na Terra.

“O desafio logístico foi enorme, mas pudemos contar com o apoio fundamental de uma empresa pública”, disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, exaltou o esforço da empresa, a maior do segmento de logística da América Latina. “Somente uma empresa pública presente em todo o país é capaz de realizar uma operação desse porte com eficiência e segurança”, disse.

