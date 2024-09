Na categoria Texto para internet, a Agência Brasil é uma das três finalistas com a reportagem Racismo afasta negros e indígenas da vacinação. O trabalho tem reportagem de Vinicius Lisboa e edição de Juliana Andrade e encerrou a série especial 50 anos de Vacinas para Todos, que homenageou as cinco décadas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e analisou em mais de 30 matérias seus desafios, vitórias e futuro.

"O Programa Nacional de Imunizações, com o tamanho e o sucesso que tem, é a principal conquista civilizatória do povo brasileiro. Fizemos um grande esforço para pautar seus desafios e conquistas no ano passado, e é muito gratificante ver esse trabalho ser reconhecido por instituições com tanta credibilidade", disse Lisboa.