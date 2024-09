As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana já atingiram 52 municípios gaúchos e afetaram mais de 16,1 mil pessoas nestas localidades. A lista destes municípios está disponível no site do governo do estado

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 367 pessoas estão em abrigos temporários e há outras 349 pessoas desalojadas. Neste momento, não há notificações de pessoas feridas, desaparecidas ou de óbitos. Devido ao retorno das chuvas, desde quinta-feira (26), o governo do estado retomou a divulgação dos boletins diários sobre os impactos das chuvas no portal SOS Rio Grande do Sul.

As chuvas voltaram a causar transtornos no Rio Grande do Sul após os temporais do fim de abril e maio causarem 182 mortes e diversos danos em 478 dos 497 municípios gaúchos, ou seja, 96,18% do total foram afetados à época.

Previsão do tempo

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul devem se estender até o fim desta sexta (27) e as regiões mais atingidas são a oeste, leste e central do estado.

Neste fim de semana, a capital Porto Alegre terá muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas intensas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensidade dos ventos para os dois dias será fraca e a umidade relativa do ar máxima deve alcançar os 90%.

Para sábado (28), os termômetros da capital gaúcha devem registrar a temperatura mínima de 15°C e a máxima de 23°C. O domingo (29) deve ter ligeira elevação de temperatura, com máxima de 26°C.

Como se proteger

Em regiões com previsão de temporais, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul recomenda aos moradores que fechem bem janelas e portas e evitem ventos no interior das residências. Também é recomendado retirar eletroeletrônicos da tomada e evitar usar chuveiros elétricos e celulares conectados à energia.

Outra orientação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão, árvores ou placas de segurança. Se estiver em local seguro, o cidadão deve permanecer até a melhora do tempo. Além de evitar deslocamentos para possíveis áreas afetadas.

Em regiões com histórico de alagamentos ou inundações, os cidadão são orientados a separar objetos e documentos pessoais, caso precise sair de suas residências; colocar móveis e outros objetos em locais elevados; ter atenção ao nível da água, principalmente, à noite, e manter contato com vizinhos para o caso de agravamento da situação

Também é recomendado nessas situações desligar a energia elétrica e o sistema de gás; proteger com medidas de segurança idosos, crianças e animais domésticos; evitar atravessar locais alagados que podem conter buracos, bueiros abertos e obstáculos; buscar orientações da defesa civil municipal.

Alertas

Desde quinta-feira (26), a Defesa Civil estadual tem enviado alertas por mensagens de SMS nos celulares, redes sociais e site oficial horas antes dos eventos meteorológicos.

Para receber os alertas da Defesa Civil por meio de SMS no celular, basta que a pessoa cadastre o Código de Endereçamento Postal (CEP) da residência enviando uma mensagem gratuita para o número 40199.

Nesse caso, são recebidos todos os alertas emitidos para a região na qual está inserido o CEP cadastrado. Os alertas são parte do trabalho de prevenção e, de acordo com a Defesa Civil que as comunidades se preparem melhor, por exemplo, em caso de tempestades e da possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra.

Os alertas enviados para todas as regiões do Rio Grande do Sul podem ser acessados no site oficial e na página da Defesa Civil no Instagram.

Em caso de emergência, as pessoas devem telefonar para os números 190 ou 193.

Tags:

chuvas Rio Grande do Sul | Mudanças Climáticas