A 28ª edição da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), em Buenos Aires, na Argentina, tem o Brasil como país homenageado. O evento começou neste sábado (28) e vai até a próxima terça-feira (1°/10).

No estande brasileiro, os visitantes terão a oportunidade de contato com as várias experiências do Brasil. São 380 metros quadrados (m²) e 36 expositores, que mostrarão novos destinos e experiências ricas em natureza, cultura e gastronomia.

Em parceria com o Sebrae, a Embratur quer mostrar aos profissionais de turismo argentinos e à população do país vizinho as possibilidades de promoção de destinos brasileiros e as oportunidades turísticas dos nossos estados e municípios e de suas operadoras de turismo.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, a feira é uma oportunidade de apresentar novos destinos ao maior mercado emissor de turistas para o Brasil.

“É uma honra receber essa homenagem que valida a nossa estratégia focada em mostrar a diversidade de atrativos do país, mas também um ambiente interno cada vez mais estável e promissor.”

A expectativa de Sabino é que o Brasil receba cerca de 7 milhões de turistas em 2024. “Temos registrado números positivos que nos levarão a alcançar, neste ano, a marca histórica de 7 milhões de pessoas vindas de outros países aos diversos destinos brasileiros”, disse.

Segundo o Portal de Dados da Embratur, a Argentina é o país que mais envia turistas ao Brasil. Neste ano, já desembarcaram em diversos destinos brasileiros cerca de 1,1 milhão de argentinos.

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a homenagem ao Brasil na feira ressalta que as estratégias de promoção dos destinos brasileiros estão no caminho certo.

“A presença constante de argentinos no Brasil e de brasileiros na Argentina renova, a cada ano, nossos laços de irmandade. Nenhum outro povo conhece tão bem nossos destinos turísticos. Mostraremos um Brasil além do óbvio.”

Voos

A Argentina tem atualmente 12 companhias aéreas com voos diretos para o Brasil. Os destinos são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.

“Há previsão de 2,5 milhões de vagas até 2024, aumento de 22% em relação ao ano passado. Entre as novidades em relação ao verão passado estão os novos voos de Buenos Aires para Porto Seguro e Curitiba; Córdoba em direção a Florianópolis e Salvador na Bahia; e Rosário em direção a Florianópolis e Rio de Janeiro”, informou a pasta.

Tags:

Argentina | brasil | embratu | feira de turismo | Ministério do Turismo | turismo