O prêmio de R$ 100 mil da Nota Fiscal Mineira (NFM) foi sorteado nesta segunda-feira (30) e saiu para um morador do Bairro Inconfidentes, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além do grande vencedor, três instituições de assistência social, localizadas em Timóteo, São Pedro da União e Alfenas, foram contempladas, recebendo R$ 15 mil cada uma.

Mais de mil consumidores também foram premiados, com valores variando de R$ 100 a R$ 2 mil, enquanto 315 entidades receberam entre R$ 200 e R$ 750. No total, R$ 562,7 mil foram distribuídos aos consumidores cadastrados no aplicativo da NFM, e R$ 128,8 mil para as instituições assistenciais do Estado.

Os sorteios de outubro já estão programados para os dias 7, 18, 21 e 31, com a primeira premiação envolvendo notas fiscais emitidas entre 5 e 31 de agosto. Para participar, basta se cadastrar no aplicativo Nota Fiscal Mineira e solicitar a inclusão do CPF nas compras.



